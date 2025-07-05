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المستوطنون الصهاينة يواصلون اعتداءاتهم في الضفة الغربية

يواصل المستوطنون الصهاينة اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعمدون إلى حرق محاصيلهم الزراعية وطردهم من منازلهم وأراضيهم، في سياق متصاعد من الاعتداءات يهدف إلى تهجيرهم قسرًا وتوسيع الرقعة الاستيطانية.

وقد وسّع مئات المستوطنين، المدعومين من جيش الاحتلال الإسرائيلي، نطاق اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين، في تصعيد ممنهج يندرج ضمن سياسة التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي لصالح المشاريع الاستيطانية.

وفي أحدث الاعتداءات، أقدمت قوات الاحتلال على إحراق أراضٍ زراعية في بلدة سنجل شمال رام الله، بهدف منع الفلسطينيين من فلاحتها والاستفادة من محاصيلها، وإجبارهم على النزوح عن قراهم بحثًا عن مصدر رزق أو لقمة عيش.

كما أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على الفلسطينيين الذين حاولوا إخماد النيران وحماية أراضيهم، التي لم يتبقَّ لهم سواها بعد التوغل الاستيطاني الكبير الذي تشهده الضفة الغربية.

وبحسب بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفّذ المستوطنون أكثر من خمسة آلاف هجوم واعتداء على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما أقاموا ما يزيد عن ثمانين بؤرة استيطانية جديدة على أراضٍ فلسطينية.

المصدر: موقع المنار