الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 18:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    خاص

    فيديوغراف | 89% من اللبنانيين يرفضون الاعتراف بالكيان الإسرائيلي و97% يعتبرون سياساته تهديدًا للأمن

    أظهر استطلاع رأي حول آراء اللبنانيين من قضايا المنطقة أن 89% من المستطلَعين يرفضون الاعتراف بـ«الكيان الإسرائيلي»، فيما اعتبر 97% أن سياسات «الكيان الإسرائيلي» تهدّد الأمن.

    كما رأى 67% أن فلسطين قضية عربية جامعة، في حين عبّر 88% عن رفضهم للسياسة الأميركية في المنطقة، وذلك بحسب استطلاع رأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

    وأكدت نتائج الاستطلاع المواقف المرتبطة بالصراع الدائر، إذ بيّن أن 89% يرفضون التطبيع مع العدو، مقابل 9% فقط يؤيدون التطبيع. كما رأى 97% أن «الكيان الإسرائيلي» يهدّد الأمن العربي، تليه السياسات الأميركية بنسبة 88%.

    وبيّنت النتائج أن «الكيان الإسرائيلي» والولايات المتحدة الأميركية يشكّلان أكبر مصدرين لتهديد أمن العرب، بنسبة 46% و33% على التوالي.

    وفي ما يتعلّق بمكانة القضية الفلسطينية، اعتبر 67% من المستطلَعين أن فلسطين قضية عربية جامعة، مقابل 29% فقط رأوا أنها قضية فلسطينية مستقلة.

    ورغم نتائج العدوان الأخير، تراوحت نسبة الغاضبين تجاه «الكيان الإسرائيلي» بين 91% و99%، في حين سُجّل ارتفاع في نسبة النظرة الإيجابية تجاه الجيش اللبناني بلغت 56%.

    المصدر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | إدارة مرقد سيد شهداء الأمة تختتم فعاليات ذكرى التشييع بحضورٍ حاشد

    تقرير مصور | إدارة مرقد سيد شهداء الأمة تختتم فعاليات ذكرى التشييع بحضورٍ حاشد

    حزب الله يُقيم احتفالًا تأبينيًا للشهيد أحمد حسين الحاج حسن في شعت

    حزب الله يُقيم احتفالًا تأبينيًا للشهيد أحمد حسين الحاج حسن في شعت

    وقفة تضامنية في لبنان دعماً لكوبا بوجه الضغوط الأميركية

    وقفة تضامنية في لبنان دعماً لكوبا بوجه الضغوط الأميركية