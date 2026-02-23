رضائي: مفاوضات الخميس مع واشنطن اختبار حاسم لدونالد ترامب

قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن المحادثات المقررة يوم الخميس المقبل بين طهران وواشنطن تمثل “اختباراً حقيقياً” للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد رضائي أن جولة التفاوض المرتقبة “ستحدد ما إذا كان الجنود الأميركيون سيذهبون إلى الجحيم أم سيعودون إلى أميركا”، في إشارة إلى حساسية المرحلة التي تمر بها العلاقات بين البلدين.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، أشار رضائي إلى أن نتائج هذه الجولة ستكون حاسمة في تحديد مسار المواجهة أو التهدئة بين الجانبين، رابطاً مصير القوات الأميركية في المنطقة بمآلات المفاوضات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الوفود لاستئناف جولة جديدة من النقاشات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي ينظر إليها على نطاق واسع باعتبارها من الفرص الأخيرة لتفادي انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية مفتوحة.

المصدر: وكالة تسنيم