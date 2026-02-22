الأحد   
    عربي وإقليمي

    لجنة فلسطينية: توظيف الدين لتبرير الاحتلال انحراف خطير

    حذّرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين المحتلة من خطورة تبرير سياسات الاحتلال الإسرائيلي بخطاب ديني، معتبرة أن “ذلك يشكّل انحرافًا أخلاقيًا ولاهوتيًا خطيرًا ويحوّل الصراع السياسي إلى مواجهة دينية تهدد السلم الدولي”.

    وجاء التحذير تعليقًا على تصريحات السفير الأمريكي لدى “تل أبيب”، التي استند فيها إلى ما سماه “حقًا توراتيًا” لكيان الاحتلال في السيطرة على المنطقة.

    وأكدت اللجنة أن توظيف النصوص الدينية لتبرير التوسع الاستيطاني ومصادرة حقوق الشعوب يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما يسيء لجوهر الرسالة المسيحية.

    ودعت اللجنة الإدارة الأمريكية إلى توضيح موقفها، مؤكدة أن “مصير فلسطين يُحدّد وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

    المصدر: وكالة الأناضول

