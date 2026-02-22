الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 01:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    مسلحون يقتلون 38 شخصا في قرية شمال غربي نيجيريا

      ذكرت الشرطة في نيجيريا أن مسلحين قتلوا ليل الخميس الجمعة، 38 شخصا على الأقل بقرية في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد.

      ونقلت وكالة “الصحافة الفرنسية”، يوم السبت، عن المتحدث باسم شرطة زامفارا، يزيد أبوبكر قوله إن “القرية نائية وطرق الوصول إليها صعبة، وقد عاد الهدوء حاليا إلى المنطقة، والدوريات متواصلة”.

      من جانبه، تحدث المسؤول المحلي هاميسو فارو عن “سقوط 50 قتيلا”، لافتا إلى أن العصابات “أطلقت النار عشوائيا وقتلت كل من حاولوا الفرار”.

      وترهب مجموعات مسلحة زامفارا وولايات أخرى عبر الخطف مقابل فدية أو مهاجمة القرى أو قتل السكان أو إحراق المنازل بعد نهبها، فيما ينتشر الجيش النيجيري في المنطقة منذ أعوام عدة لمكافحة هذه المجموعات المسلحة.

      المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

      مواضيع ذات صلة

      عشرات القتلى وتدمير سبع قرى في هجمات جماعة لاكوراوا شمال غرب نيجيريا

      عشرات القتلى وتدمير سبع قرى في هجمات جماعة لاكوراوا شمال غرب نيجيريا

      46 قتيلا على الأقل في ثلاث هجمات بوسط غرب نيجيريا

      46 قتيلا على الأقل في ثلاث هجمات بوسط غرب نيجيريا

      نيجيريا | مقتل 165 شخصاً واختطاف العشرات في هجوم دموي على قرية “وورو”

      نيجيريا | مقتل 165 شخصاً واختطاف العشرات في هجوم دموي على قرية “وورو”