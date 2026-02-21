العماد إميل لحود: نقف مصدومين أمام بعض ردّات الفعل الداخليّة التي تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول

توجّه الرئيس السابق العماد اميل لحود “بالتعزية إلى عائلات الشهداء الذين رووا بالأمس أرض البقاع، تماماً كما روى رفاقٌ لهم أرض الجنوب، مع تمنّياتنا بالشفاء للجرحى، وخصوصاً الأطفال، الضحيّة الأكبر لآلة القتل الإسرائيليّة التي لا تعرف رحمةً”.

وقال لحود، في بيان: “لن نكرّر ما سبق أن قلناه عن الإجرام الإسرائيلي الذي تخطّى اتفاق وقف إطلاق النار وكلّ حدودٍ إنسانيّة، مستفيداً من دعمٍ أميركي غير مسبوق يشكّل غطاءً دوليّاً له”.

ورأى لحود أنّ “ما يفعله الإسرائيلي لم يعد يفاجئنا، تماماً كما لا يصدمنا الصمت الدولي الذي يبلغ حدّ التآمر، إلا أنّنا نقف مصدومين أمام بعض ردّات الفعل الداخليّة التي تبرّر للقاتل وتهاجم المقتول، ولا تكفّل نفسها عناء استنكار قتل اللبنانيّين على أرضٍ لبنانيّة”.

وختم لحود: “نعيد التذكير بما نحن على قناعةٍ تامّة به، وهو أنّ شعور فريقٍ لبنانيّ بالانتصار على فريقٍ آخر بفضل قوّةٍ خارجيّة لا يبني وطناً بل يتسبّب بمزيدٍ من انهيار الوطن، وهذا يعادل في ضرره ما يفعله الإسرائيلي”.

المصدر: موقع المنار