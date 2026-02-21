دراسة | حرب الإدراك.. تقييم العمليات النفسية للدعاية الصحافية العبرية

أُجريت دراسة تحليلية تشخيصية لثلاثة مقالات رأي وتحليلات استخباراتية منشورة في الصحافة العبرية، جرى فحصها وفق «استمارة كشف التضليل» (أو نموذج تحليل الخداع) المستندة إلى الإطار المنهجي الذي وضعه مايكل بينيت وإدوارد وولتز في أدبيات مكافحة الخداع.

وتُعد هذه الاستمارة أداة منهجية تُستخدم لتقييم مدى احتمالية تعرض المعلومات للتضليل أو الخداع الاستراتيجي، من خلال التعامل مع الخداع بوصفه نمطاً سلوكياً وإدراكياً يُستدل عليه عبر «مؤشرات تشخيصية». ولا تُعد هذه المؤشرات أدلة قاطعة بحد ذاتها، بل أدوات لبلورة الفرضيات وتوجيه التحليل.

وتهدف هذه الورقة إلى تفكيك السرديات الإعلامية الموجّهة، ورصد أدوات الحرب النفسية، وقواعد التضليل الاستخباري المتبعة في سياق التصعيد العسكري ضد إيران، مع الالتزام بحدود القراءة المنهجية دون الجزم بالتنبؤات أو النتائج. وتنطلق الورقة من زاوية «كشف التضليل» حصراً، من دون الخوض في التنبؤ السياسي، إذ تمثل قراءة تشخيصية تقنية تبحث في «كيفية صياغة الخبر» لا في «صحة الخبر» ذاته.

قائمة المقالات الخاضعة للتحليل:

المقال الأول: «القوات التي يدفع بها ترامب في اتجاه الشرق الأوسط تشير إلى نيته الحقيقية» – بقلم تامير هايمان (قناة N12 العبرية).

المقال الثاني: «الاستعداد ليس أمراً: هناك مؤشرات، لكن الذعر غير مبرر» – بقلم رونين بيرغمان (موقع واينت).

المقال الثالث: «بينما تبث إيران تفاؤلاً، الجيش الإسرائيلي يسرّع الاستعدادات للهجوم» – بقلم عاموس هرئيل (صحيفة هآرتس).

للاطلاع على كامل الدراسة، اضغط هنا.

المصدر: مركز الاتحاد للابحاث والتطوير