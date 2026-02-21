السبت   
    تقارير مصورة

    تقرير مصور | غياب فلسطين وغزة عن اجتماع مجلس السلام الأمريكي رغم حضور دول العالم

    يعقد ما يسمى بمجلس السلام الأمريكي تحضر دول العالم جميعها وتغيب فلسطين وغزة


    تقرير: يوسف فارس

    كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

    الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث في اتصال تلقاه من وزير الخارجية الإيراني جهود خفض التصعيد

    مدفعية الاحتلال تستهدف شرق مدينة خانيونس

    “المرصد السوري”: دخول 100 شاحنة تابعة لقوات “التحالف الدولي” عبر معبر الوليد الحدودي وصولا الى الحسكة باتجاه قاعدة “قسرك”

