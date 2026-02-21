غارات للاحتلال على خان يونس والأونروا تحذّر من هشاشة وقف إطلاق النار

واصل كيان العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شنّ طيرانه الحربي فجر السبت غارات على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أطلقت زوارقه الحربية النار باتجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية أن الغارات استهدفت مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الزوارق البحرية باتجاه الصيادين، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة للتهدئة.

وكانت قوات الاحتلال قد نفّذت مساء الجمعة عمليات نسف جديدة في مناطق تمركزها شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في سياق التصعيد المستمر رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

في المقابل، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من أن وقف إطلاق النار في غزة ما زال هشّاً، مؤكدة الحاجة الماسّة إلى وقف حقيقي ومستدام لإطلاق النار، في ظل استمرار سقوط الشهداء والجرحى منذ بدء سريان الاتفاق.

وأشارت الوكالة إلى أن أطفال غزة يعيشون ظروفاً قاسية للغاية، مشددة على ضرورة ضمان حقهم في التعليم، ولافتة إلى أن عشرات آلاف الأطفال فقدوا أحد والديهم أو كليهما نتيجة العدوان الصهيوني على القطاع، ما يفاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها السكان.

ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه الاحتلال اعتداءاته الجوية والبحرية والبرية على مناطق متفرقة من القطاع، في ظل أوضاع إنسانية كارثية ودمار واسع طال البنى التحتية والمرافق الحيوية.

المصدر: موقع المنار+الأونروا