عراقجي: 3117 ضحية في العمليات الإرهابية الأخيرة بينهم نحو 200 عنصر أمني

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن حصيلة ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة في إيران بلغت 3117 شخصاً، بينهم نحو 200 من أفراد قوات الأمن، مشدداً على أن هذه الأرقام موثّقة وأُعلنت بشفافية للرأي العام.

وفي منشور عبر منصة “إكس”، أوضح عراقجي أن الحكومة الإيرانية نشرت سابقاً قائمة شاملة بأسماء جميع الضحايا، مؤكداً التزام طهران بالوضوح في عرض بياناتها، وداعياً أي جهة تشكك بهذه المعطيات إلى تقديم أدلة موثوقة بدلاً من إطلاق الاتهامات.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الإيراني رداً على ما نقلته وسائل إعلام أميركية عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، حيث زعم أن عدد القتلى في إيران بلغ 32 ألف شخص، وادعى أن بلاده تدخلت لوقف تنفيذ أحكام إعدام بحق مئات المحتجين.

المصدر: وكالة إرنا