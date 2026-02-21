السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 02:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    وزير الخزانة الأمريكي يطالب الدول بتجاهل قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية

      قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يجب على الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية مع بلاده احترام تلك الاتفاقيات، رغم قرار المحكمة العليا بعدم قانونية التعريفات الجمركية.

      وأضاف الوزير في حديث لقناة “فوكس نيوز” التلفزيونية: “أحث جميع الدول على الالتزام باتفاقياتها (بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة) والمضي قدما في تنفيذها”.

      في وقت سابق من يوم الجمعة، قضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة في دعوى قضائية طعنت في تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية، ونوهت المحكمة بأن الكونغرس الأمريكي يتمتع بالسلطة “الحصرية” لفرض رسوم الاستيراد.

      وقضت المحكمة العليا الأمريكية بأن قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية، الذي استخدمه ترامب لفرض رسوم جمركية على الواردات، لا يسمح له القيام بذلك. ووصف الرئيس الأمريكي قرار المحكمة بأنه عار، وأشار إلى أن لديه خطة بديلة.

      المصدر: روسيا اليوم

      مواضيع ذات صلة

      امريكا | ترامب: قرار المحكمة العليا بابطال الرسوم الجمركية “مخيب للآمال بشدة”

      امريكا | ترامب: قرار المحكمة العليا بابطال الرسوم الجمركية “مخيب للآمال بشدة”

      محاولة هجوم بسيارة إسعاف مسروقة تستهدف مكتب الأمن الداخلي في إيداهو الأمريكية

      محاولة هجوم بسيارة إسعاف مسروقة تستهدف مكتب الأمن الداخلي في إيداهو الأمريكية

      الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية

      الولايات المتحدة تعترف بتفوق القوات الروسية على القوات الأوكرانية