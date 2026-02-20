الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 14:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزير المالية طلب من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إلا اذا كانت الضرائب مسددة


      أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً طلب فيه من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إذا كانت مدة تملّك تلك الأسهم من قبل البائع تقلّ عن 12 سنة كاملة تفصل بين تاريخ التملّك وتاريخ بيعها للغير، ما لم يبرز أصحاب العلاقة أمامها إيصالاً يثبت تسديد الضريبة على ربح التحسين المتوجب بحسب البند “ج” من ثالثاً من المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، أو إفادة من الدائرة المالية المختصة بعدم توجب تلك الضريبة على العقار أو القسم من العقار موضوع التفرغ، على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | وزير المالية: رفض الضرائب كان ضروريا

      تقرير مصور | وزير المالية: رفض الضرائب كان ضروريا

      جابر: إعطاء الزيادة دون مدخول يعرّض البلد الى أزمة

      جابر: إعطاء الزيادة دون مدخول يعرّض البلد الى أزمة

      وزير المال: تحسّن اقتصادي مرتقب

      وزير المال: تحسّن اقتصادي مرتقب