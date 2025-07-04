لبنان

فرقة جراح الإنشادية تُحيي اليوم الثامن من محرّم في مرقد السيّد نصرالله (رض)

في اليوم الثامن من شهر محرّم الحرام، استضاف مرقد سيّد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله (رض) فرقة “جراح” الإنشادية، المؤلّفة من أربعة عشر أخاً من جرحى المقاومة الإسلامية، الذين وفدوا من مختلف المناطق للمشاركة في إحياء ذكرى عاشوراء.

استُهِلّ البرنامج بأداء قسم جماعي أمام ضريح السيّد (رض)، حيث جدّد المشاركون عهدهم وولاءهم. تلاه مجلس لطم أقامته الفرقة في باحة المرقد الشريف، استذكارًا لمصاب الإمام الحسين (عليه السلام) ومواساةً لأهل بيته (عليهم السلام).

وشهد النشاط حضورًا لافتًا لعددٍ من الجرحى وعائلاتهم، إلى جانب جمع من زوّار المرقد الشريف، الذين شاركوا في الأجواء العاشورائية المهيبة.

المصدر: مرقد السيد