    لبنان

    الجيش اللبناني يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين

      صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:”في إطار عمليات الرصد والدهم المتواصلة التي يقوم بها الجيش لمكافحة الاتجار بالمخدرات، نفّذت دورية من مديرية المخابرات كمينًا في بلدة الكويخ – الهرمل، وتمكنت من ضبط فان يُستَخدم معملًا متنقلًا لتصنيع المخدرات، وبداخله كمية كبيرة منها.

      كما أوقفت دورية أخرى في منطقة السويقة – طرابلس 7 مواطنين لتأليفهم عصابة تنشط في الاتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف ومادة السيلفيا وحبوب الكبتاغون.

      سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      تقرير مصور | الرئيس عون يتلقى دعوة لترؤس مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس

      الجيش اللبناني: الحادثة في بيروت ناتجة من تدافع بين المتظاهرين والعناصر

      الجيش اللبناني ينتشر بعدد من النقاط قرب الحدود في إطار العمل على الحدّ من التوغلات الإسرائيلية

