    عربي وإقليمي

    العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

    واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ132 تواليًا، عبر شن غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار ونسف منازل في عدة مناطق من القطاع.

    وأفادت مصادر فلسطينية بأن “قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف في عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع”، وتابعت: “كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خان يونس، في حين شنت طائرات الاحتلال غارتين شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي”.

    ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال، جراء خروقاتها المتكررة، 638 فلسطينيًا، بينهم 197 طفلًا و84 امرأة، وأصابت 1630 آخرين.

    ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 72 ألف مواطن، وأصابت نحو 172 ألفًا آخرين، وفُقد أكثر من 8 آلاف مواطن، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدّرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

    مستوطنون صهاينة اعتدوا على الفلسطينيين في الأغوار الشمالية المحتلة

    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في البيرة وشمال القدس المحتلة

