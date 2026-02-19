الامم المتحدة “قلقة” من “خطر التطهير العرقي” في الضفة وغزة

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوقِ الإنسان عن قلقِه إزاءَ ما وصفَه بخطرِ “التطهيرِ العِرقي” من قبلِ سلطاتِ الاحتلالِ الإسرائيلي في كلٍّ من غزةَ والضفة الغربية المحتلة ..

وأفادَ التقريرُ أنَ الهجماتِ المكثفةَ والتدميرَ المنهجيَ لأحياءٍ بأكملِها والحرمانَ من المساعداتِ الإنسانية، تبدو وكأنها تهدفُ إلى إحداثِ تحولٍ ديموغرافيٍّ دائمٍ في غزة ، مضيفاً أنَ هذه الممارسات، إلى جانبِ النقلِ القسريّ، تثيرُ مخاوفَ جِديةً بشأنِ خطرِ التطهيرِ العرقيِّ في غزةَ والضفةِ الغربية.

وأوضحَ أنَ تجويعَ السكانِ المدنيينَ كأسلوبٍ من أساليبِ الحربِ يشكلُ جريمةَ حرب، وقد يرقى إلى جريمةٍ ضدَّ الإنسانية.