“مستقلون من أجل لبنان” يهنئ بحلول شهر رمضان ويدعو إلى ترسيخ الوحدة والتضامن

توجه لقاء “مستقلون من أجل لبنان” بالتهنئة إلى المسلمين في لبنان والعالم، وإلى اللبنانيين جميعًا على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم، لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والتضامن، سائلًا الله أن يعيده عليهم بالصحة والسلام والطمأنينة، وأن يكون شهر خير وبركة على لبنان وكل الأوطان العربية.

وأكد أن رمضان ليس شهر عبادة وصيام فحسب، بل هو شهر القيم السامية، من محبة وتكافل وتسامح ونصرة للمظلوم ووقوف إلى جانب المحتاج. وأعرب عن أمله في أن تتجلى في هذا الشهر الفضيل أجمل صور العيش المشترك في لبنان، وأن تواكب أجراس مختلف الكنائس آذان المغرب عند مواعيد الإفطار، في رسالة أخوّة وتضامن تعبّر عن عمق الروابط الإنسانية والوطنية التي تجمع أبناء البلد الواحد.

كما خصّ اللقاء بالذكر الصامدين في غزة والضفة الغربية وجنوب لبنان، الذين يواجهون الألم والتحديات بثبات وإيمان، سائلًا الله أن يحفظهم، وأن يرفع عنهم المعاناة، وأن يمنّ عليهم بالأمن والاستقرار والفرج القريب.

وختم بالدعاء بأن يكون الشهر المبارك مناسبة لتجديد الأمل، وتعزيز الوحدة الوطنية، وترسيخ ثقافة المحبة والسلام بين جميع اللبنانيين، متمنيًا للجميع شهرًا كريمًا، وكل عام وأنتم بخير.

المصدر: موقع المنار