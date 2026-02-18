السفير الإيراني من بلدة المعيصرة الكسروانية: أشكر الشعب اللبناني وسنبقى إلى جانبه

توجه السفير الإيراني مجتبى أماني بالشكر من الشعب اللبناني بكافة طوائفه على محبته للجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤكدا وقوف إيران إلى جانب الشعب اللبناني في كافة الإستحقاقات . كلام السفير أماني جاء خلال الحفل التكريمي الذي أقامه المجلس البلدي لبلدة المعيصرة الكسروانية بعد تقديم هدية من الشعب الإيراني إلى أهالي المعيصرة بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار .

وأشار السفير أماني إلى أهمية التضامن والتكاتف في ظل ما يجري في منطقتنا من تهديدات وتهويل ، معتبرا أن شعوب المنطقة هي الضامن الوحيد لسيادة أوطانها . وتوجه السفير أماني بالتحية لشهداء لبنان وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء ، معتبرا بأن الشعب الإيراني وخلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان يكن عاطفة ومحبة كبيرة للشعب اللبناني ولن تستطيع أي جهة أن تحدث شرخا بين الشعبين ولن يستطيع أي عدوان أن يكسرنا .

من جهته وخلال كلمة ترحيبية أكد رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو على العلاقة التاريخية بين الشعبين اللبناني والإيراني ، داعيا كل اللبنانيين إلى الوحدة الوطنية والإبتعاد عن لغة الكراهية والخطاب التقسيمي . وشدد عمرو على أن الهدية المقدمة من الشعب الإيراني لأهالي بلدة المعيصرة ستنير طرقاتها العامة والفرعية وهي رسالة محبة وتواصل لكل أهالي المنطقة .

واختتم الحفل التكريمي للسفير أماني بتقديم رئيس بلدية المعيصرة زهير عمرو كتاب عن تاريخ البلدة و زيارة روضة شهداء بلدة المعيصرة وقراءة الفاتحة لأرواحهم الطاهرة .

المصدر: العلاقات الاعلامية