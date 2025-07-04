لبنان

جشي: الرهان على “المجتمع الدولي” هو رهان على سراب

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين جشي إن “الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرّح علنًا بأنه أنقذ إسرائيل خلال الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية”، وتابع “هذه هي طبيعة الإدارة الأميركية التي تمارس البلطجة والتغوّل على شعوب المنطقة”.

وشدد جشي في كلمة خلال مجلس عاشورائي في بلدة السكسكية الجنوبية على أن “العدو الإسرائيلي بات متفلتًا من كل المبادئ والقيم والقوانين الدولية”، وسأل “أين هو المجتمع الدولي؟ لدينا أكثر من 6 مليار إنسان على هذا الكوكب، فهل اتخذت أي جهة دولية خطوة عملية حقيقية لمواجهة ما يحصل في غزة ولبنان؟”، واضاف “الجواب لا، فقط إدانات وبيانات خجولة وأحيانًا صمت مطبق، وهذا يؤكد أن الرهان على ما يسمى بالمجتمع الدولي هو رهان على سراب”.

ورأى جشي أن” الدولة اللبنانية حين تراهن على العلاقات الدولية والديبلوماسية لتحرير الأرض، دون امتلاك عناصر القوة الداخلية، فهي تراهن على الوهم”، وقال “مرّت سبعة أشهر على وقف إطلاق النار، وكل تلك الرهانات لم تحقّق أي تقدم، لذلك، فإن التمسك بالمقاومة هو الخيار الوحيد الذي أثبت فاعليته وهو خيار وطني وإنساني وأخلاقي لحماية الوطن والدفاع عن الكرامة”.

واكد جشي “نحن أبناء الإمام الحسين لا نخضع ولا نُرهب، وأمام التهويل الأميركي والتهديدات المتكررة نقول: هذه الأساليب لا تنفع معنا، ولن تُجدي نفعًا، ولن تُغيّر في مواقفنا شيئا”، وتابع “ليتذكّر الجميع أن الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام 1982 دام 18 سنة، لكنه خرج في النهاية من دون قيد أو شرط، من دون أن ينجح في فرض شروطه أو تحقيق أهدافه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام