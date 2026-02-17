عمال ومستخدمو بلديات بعلبك الهرمل: لتصحيح الأجور ووضع حد لفوضى الأسعار

أشارت نقابة عمال ومستخدمي بلديات محافظة بعلبك الهرمل في بيان، إلى أن “مع دخول شهر رمضان، بدل أن يشعر عمال البلديات بشيء من الاستقرار جاءت موجة جديدة من رفع أسعار المحروقات والضرائب لتشعل الأسعار في كل القطاعات فتضاعفت كلفة النقل والغذاء والحياة اليومية فيما بقيت أجور عمال البلديات على حالها، عاجزة عن تأمين أبسط مقومات العيش”.

وتابعت: “إن عامل البلدية الذي ينظف الشوارع ويرفع النفايات ويخدم الناس في أصعب الظروف، بات اليوم غير قادر على تأمين قوت عائلته في ظل تآكل الرواتب وغياب أي حماية اجتماعية فعلية، وترك السوق لجشع التجار بلا رادع، فيما الدولة تغيب عن مسؤولياتها في حماية الفئات الأكثر تعبا وفقراً”.

وشددت النقابة على أن “كرامة عامل البلدية ليست أمرا ثانويا، وأن استمرار تجاهل حقوقه سيدفع نحو مزيد من الاحتقان الاجتماعي”، مطالبة ب”خطوات فورية تحمي هؤلاء العمال، عبر تصحيح الأجور وتأمين التقديمات الاجتماعية ووضع حد للفوضى في الأسعار التي تلتهم تعب العمال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام