رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن الإضراب العام رفضاً لقرارات الحكومة

عقدت الهيئة الإدارية المنتخبة لرابطة موظفي الإدارة العامة في وزارة التربية والتعليم العالي اجتماعها الدوري، ووزعت المهام وفق النظام الداخلي للرابطة، فجاءت على النحو التالي: رائد حمادة رئيساً، ربيع بيطار نائباً للرئيس، وليد الشعار أمين سر، جوسلين يمين مفوض حكومة، ماري عيسى أمين صندوق، وعلي صالح محاسب.

وبحثت الهيئة الإدارية في مقررات الحكومة ووصفتها بأنها “التفاف على الحقوق”، كما أعرب الحاضرون عن رفضهم للزيادات الضريبية، ولا سيما ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجديدة على المحروقات، معتبرين أنها تهدف أساساً لتأمين موارد مالية لخدمة المصارف على حساب المواطنين، ودفعهم ثمن الخسائر الناتجة عن الانهيار السابق.

وأكدت الهيئة أنها “ستستمر بالمطالبة بحقوقها، ويتوجب على الحكومة تأمين الموارد بعيداً عن جيوب المواطنين ومن المصادر التي طالما نادت بالتوجه إليها، مع رفض وضع الموظفين في مواجهة المواطنين”.

وأشار البيان إلى المطالب المحقة التي اعتبرتها الهيئة الحد الأدنى المطلوب في الوقت الراهن:

مشاركة ممثلين عن الرابطة في لجنة إعداد سلسلة الرتب والرواتب وأي اجتماع يخص تحسين الرواتب.

صرف 10 رواتب فوراً، دون انتظار إقرار قوانين مجحفة في مجلس النواب.

منح صفائح بنزين كما هو معمول به في باقي الأسلاك في الدولة.

حصر الدوام بأربعة أيام عمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 2 بعد الظهر.

وعليه، تعلن الرابطة التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الخميس والجمعة 19 و20 شباط الجاري في جميع الإدارات العامة، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام