تقرير مصور | الرئيس عون يبحث التطورات الإقليمية ويؤكد متانة العلاقات اللبنانية العراقية

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، حيث جرى عرض للتطورات العربية والإقليمية والتأكيد على متانة العلاقات بين لبنان والعراق.

كما بحث عون مع سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة معوّض سبل تطوير العلاقات اللبنانية الأميركية، والتقى رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية ميشال شميد، في حضور وزير العدل عادل نصار، حيث تم التداول في التعاون القائم بين لبنان والوكالة.

وتناول رئيس الجمهورية مع وزير الصناعة جو عيسى الخوري مشاريع استثمارية في مجال الهندسة البصرية، كما اطّلع من المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس على نشاط الجهاز في مكافحة الفساد، واستقبل رئيس منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني زكي طه على رأس وفد من المنظمة.

المصدر: موقع المنار