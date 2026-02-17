الأمن العام اختتم المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المشتركة لتأهيل رجال الأمن

نظمت المديرية العامة للأمن العام حفل تخريج وتوزيع شهادات على المشاركين في المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المشتركة مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والتي تُعنى بالتوقيفات والقتال المتقارب والدفاع عن النفس وتوقيف مطلوبين بحضور ممثل عن مدير عام الأمن العام العميد عامر الميس وممثلين عن كافة الأجهزة الأمنية وعدد من الضباط والمدربين الذين رافقوا المتخرجين في مدرسة القتال.

وكانت كلمات في الحفل ووزعت شهادات على المتخرجين حيث اعتبر اللواء شقير في الكلمة التي ألقاها العميد الميس أن” رجل الأمن هو ذراع القانون القوي ولبنان يحتاج اليوم إلى رجال أمن يجمعون بين القوة والإنضباط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام