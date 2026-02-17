عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء 17 شباط/فبراير 2026

العناوين
البناء:
- اليوم جولة حاسمة لمسار التفاوض… عروض إيرانية نووية واقتصادية… وعسكرية
- الحكومة استمعت لقائد الجيش عن خطة بلا مهل… وقررت ربط الرواتب بالضرائب
- قاسم: حديث حصر السلاح زاد طمع العدوّ وهذه الحال لن تستمر والوقائع ستتحدث
- الحرس الثوري يطلق مناورات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
- استنكار واسع لقرار الاحتلال ضم أراض في الضفّة الغربية
الأخبار:
- “إسرائيل” تمحو خطّ 67: فلسطين كلّها “لنا”
- هيكل يترك الباب مفتوحًا أمام الاتّصالات: نحتاج إلى وقت طويل لحصر السلاح
- إحياء المبادرات: اتفاق أمني جديد مع “تجميد” سلاح المقاومة
- قاسم للحكومة: أوقفوا “التنازلات المجانية”!
- زيادة رواتب من جيوب الناس: TVA أعلى وبنزين أغلى
- تفرغ “اللبنانية” يبصر النور… ولكن
- 89% من اللبنانيين يرفضون التطبيع مع العدوّ
- الانتخابات: صراع على مصير المجلس أم مصير سلام؟
- مخزومي يتحسس مقعده: حملة على الحريري الأب والابن
اللواء:
- 6 رواتب للقطاع العام وحصر السلاح شمال الليطاني يحتاج لـ 8 أشهر
- الاستحقاق النيابي في مواعيده برغم التباينات والخلافات حول قانون الانتخاب
- شتاينماير: باقون في لبنان بعد اليونيفيل.. وسالم لضم خبراء مدنيِّين إلى الميكانيزم
- مفاوضات واشنطن – طهران اليوم في جنيف: إيران تتحدث عن واقعية أميركية
- روبيو قلق بسبب صعوبة القيادة الدينية.. ومناورات للحرس الثوري في مضيق هرمز
- القضاء العراقي ينجز استجواب 500 “داعش”ي نقلوا من سوريا الجمهورية:
- رواتب القطاع العام 6 أضعاف
- إمرار حكومي هادئ لخطة شمال الليطاني
- لا انتخابات… السلاح أولًا!
- رأي ” هيئة التشريع والاستشارات” يصب الزيت على النار!
- إحياء للتجربة العراقية: عرض إيراني بـ “النووي مقابل العقوبات”
النهار:
- 8 أشهر بين النهرين وزيادة رواتب وضرائب
- بدء “الحصرية الثانية” بين الليطاني والأولي… زيادة 6 رواتب ورفع البنزين والقيمة المضافة!
- أيّ رسالة “إسرائيلية” من الغارة على طريق المصنع؟
- ارتياح شيعي إلى خطاب الحريري… وتأييد لعودة “المستقبل” إلى البرلمان
- الأبنية المهدّدة: هل تقتصر على طرابلس؟
- ضدّ الصواريخ: “ضوء أخضر” أميركي لنتنياهو
- كلاوس لـ”النهار”: هذه خدمات “الأونروا” رغم القيود المالية!
الديار:
- “تقطيع الوقت” للاحتواء “شمال الليطاني”
- قاسم: الوقائع ستروي “الحكاية”… وبهيّة الحريري لاستعادة التواصل
الشرق:
- الرئيس الألماني جال على الرؤساء: سندعم الجيش بعد انتهاء مهمّة “اليونيفيل”
- سلام: الحكومة مستعدّة لتوسيع دورها في “الميكانيزم”
- أما آن الأوان للحزب أن يرتاح؟!!
- رأي هيئة الاستشارات لدى أمانة مجلس الوزراء وانقسام حول مفعوله
نداء الوطن:
- مهمّة شمال الليطاني بدأت والحكومة تقع في فخ الضرائب
- اندفاعة فرنسية لتأمين نجاح مؤتمر دعم الجيش
- السعودية والحريري بين الندية والانفجار
- عين التينة تصعّد: لا تراجع ولا تعديل
الاسرار
البناء:
خفايا:
- يميل دبلوماسي غربي خدم سابقًا في بيروت إلى الاعتقاد أن العودة السياسية والانتخابية للرئيس سعد الحريري قد تمّت حتّى لو لم يقم بترشيح نفسه في الانتخابات القادمة وقد تحوّل بعد الحشد الشعبي الكبير الذي استقبله والخطاب السياسي والانتخابي الذي ألقاه إلى بيضة قبان في المشهدين السياسي والانتخابي، والأهم أنّه لا يمكن وضع العودة في خانة أي مرجعية إقليمية أو دولية يمكن للتفاهم معها أن يضمن الإمساك بقراره وهو لا يأتي من كنف السعودية ولا من كنف دولة الإمارات بل يهرب من الخلاف بينهما ليبني استقلاليّة قراره عائدًا إلى الاحتماء بلبنانيّته في قلب هذا الصراع ويرى نفسه رئيسًا مقبلًا للحكومة قادرًا على التعامل مع هذا الوضع الإقليمي المتشظي مبعدًا طائفته عن التحوّل إلى مجرد أتباع لقيادة سورية الجديدة لجعلها شريكًا نديًا في معادلات الإقليم فاتحًا جسورًا بناه هو ووالده مع الوجدان الجمعي لسائر الطوائف عابر للسياسة. واللافت أن ما قدّمه حول اتفاق الطائف مدروس بدقة لدرجة يصعب على أي طرف مجاراته أو رفضه، وفي الحصيلة ربما تكون فرنسا الجريحة مثله مؤهلة للتلاقي معه أكثر من سواها إذا تمسّكت بالاستقلال وترفّعت عن الصغائر.
كواليس:
- يدعو دبلوماسي عربي يتابع مسار التفاوض الأميركي الإيراني إلى انتظار جولة جنيف للمفاوضات غدًا قبل الحكم على مصير المسار التفاوضيّ، لأن ما يتسرّب حول مضمون العرض الإيراني في الملف النوويّ والبعد الاقتصاديّ يقول إن واشنطن أمام فرصة تستحق التفكير كبديل عن حرب مليئة بالمخاطر يشجّع عليها بنيامين نتنياهو الذي كان يتهرّب من تبعاتها ويسعى لوساطة روسيّة يعود الفضل لإيران برفضها لتحييد “إسرائيل” عنها، وهي حرب وفق ما قاله وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو في جلسة استماع أمام الكونغرس مخاطرها كبيرة ونتائجها غير مضمونة التحقيق وما تعرضه إيران للتفاوض هو الشقّ الذي يخصّ أميركا من القضايا التي أضيفت إليها في عناوين الخلاف مطالب “إسرائيل” وسوف يكون ممكنًا معرفة ما دار في اجتماع دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو من الجواب الأميركي.
اللواء:
همس:
- طلب سفير دولة كبرى سحب صورته من زيارة مسؤول سابق، زاره في مناسبة اجتماعية.
غمز:
- شكل مرجع كبير ما يشبه خلية أزمة لإبطال أية مفاعيل لفتوى حقوقية أثارت بلبلة ولا تزال..
لغز:
- تحدثت تقارير عن تقدُّم جدِّي في مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران من شأنه أن ينعكس على الوضع في لبنان.
الجمهورية:
- أُعلنت حال طوارئ لوقت قصير في قاعدة عسكرية أجنبية في ساحل المتوسط، إثر الاشتباه بعمل يهدّد أمنها، تزامنًا مع اشتداد المفاوضات بين دولة كبرى وأخرى إقليمية، ممّا دفع هذه القوات إلى تطويق المنطقة وفرض بقاء السكان في المنازل إلى أن تمّ تأكيد حال الأمان في المنطقة.
- على رغم من أجواء البلبلة والغموض التي تلفّ استحقاقًا أساسيًا، تصرّ مرجعية سياسية على أنّ القرار الخارجي يدفع إلى احترام المهل الدستورية وإنجاز الاستحقاق بموعده.
- يحضّر حزب سياسي فاعل مفاجأة في مدينة شمالية نهاية هذا الأسبوع ومع بداية شهر رمضان المبارك.
الديار:
- خلافًا لكل المرات السابقة، غادر وفد صندوق النقد الدولي بيروت بأجواء وُصفت بالإيجابية، بعد جولة محادثات استمرت أيامًا وشملت لقاءات مكثفة مع المسؤولين الماليين والنقديين. وبحسب مصادر مطلعة، لمس الوفد تغييرًا جديًا في مقاربة الجهات المعنية لملف الإصلاحات المالية، لا سيما في ما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع المالي وإقرار القوانين المرتبطة بخطة التعافي، وفي مقدمتها قانون معالجة الفجوة المالية، الذي يُعدّ حجر الزاوية في أي اتفاق مرتقب. هذا التحول في الخطاب والأداء عكس، وفق المصادر، استعدادًا أكبر لتحمل كلفة القرارات الصعبة، بعدما كانت الاجتماعات السابقة تدور في حلقة مفرغة من التباينات السياسية، رغم أن بعض النقاط لا تزال عالقة. وتؤكد المصادر أن لبنان بات أقرب من أي وقت مضى إلى توقيع الاتفاق المنتظر، والذي يُعوَّل عليه لفتح الباب أمام تدفق المساعدات الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.
النهار:
- قال مسؤول سياسي إنّ الحملات الإعلامية التي استمرت خلال الأسبوع الماضي ضدّ رئيس تيار سياسي أنّما تُطبَخ في لبنان ولكن بغطاء خارجي.
- رشحت أخبار من مصادر أنّ ثمة اتّصالات هدفت إلى التمنّي على شخصيات لعدم زيارة بيت الوسط للحد من إظهار الرئيس سعد الحريري زعيمًا وطنيًا كبيرًا جامعًا.
- تبيّن لأحد الوزراء أنّ الذين يُروّجون شائعات ضدّه إنّما ينتمون إلى فريقه السياسي، ويبدون انزعاجًا من حركته النشطة ومن إبداء أحد المراجع ترحيبًا بعمله.
- من المتوقّع أنّ يزور مسؤول مالي مرجعًا سياسيًا لتوضيح بعض الإشكالات القائمة وتسوية أمور باتت عالقة.
- يقول وزير سابق إنّ أحد الأحزاب الفاعلة أحرق مراكب نوابه الذين لن يرشحهم للمجلس المقبل، لأنّ الناس باتوا يعتبرونهم جزءًا من الماضي وأي تمديد للمجلس الحالي سيجعلهم بلا أي فاعلية أو إنتاج.
- يقول مسؤول جامعي إنّ عدد الذين تم تفريغهم في الجامعة اللبنانية لا يؤذي الموازنة العامة لأنّه تم تقسيمهم على دفعات تمتدّ على أربع سنوات، وفي مقابل إدخالهم يكون عدد موازٍ تقريبًا قد بلغ عمر التقاعد.
نداء الوطن:
- لا تزال بلدية صيدا تمرّ في واحدة من أصعب مراحلها، في ظل شللٍ يقيّد عمل المجلس البلدي نتيجة استمرار تحقيقات أمن الدولة. وأشارت المصادر إلى أن ثمة تحضيرًا لإعادة توزيع المهام بين أعضاء المجلس، في إطار تغييرات مرتقبة تفرضها المرحلة.
- اشتكت جمعيات خيرية في الضاحية والبقاع والجنوب من سياسة الفرض لدى حزب الله إذ تلقت تحذيرات منه تمنعها من توزيع مساعدات غذائية لمناسبة شهر رمضان، وأبلغ “الحزب” هذه الجمعيات بأن أي مساعدات يجب أن تمر من خلاله.
- كشفت مصادر خاصة أن السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور، الفار من العدالة، موجود حاليًّا في بلغاريا وتُبدي رام الله إصرارًا على تسليمه إلى السفارة الفلسطينية في لبنان، تمهيدًا لنقله إلى رام الله للمثول أمام القضاء الفلسطيني.
