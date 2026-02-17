قوات الاحتلال تكثّف القصف ونسف المنازل شرق قطاع غزة وتواصل خروقات وقف إطلاق النار

نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، عمليات قصف ونسف منازل في عدة مناطق شرقي قطاع غزة، في تصعيد ميداني طال مناطق جنوب وشمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع، فيما شنّت طائرات الاحتلال غارتين على المناطق الشرقية للمدينة نفسها.

كما شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت مدينة رفح جنوبي القطاع، في حين نفّذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمنازل شمالي قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس و”الكيان الإسرائيلي”، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الاتفاق قد أنهى حرب الإبادة في غزة، التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 70 ألف شهيد، وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: وكالة صفا