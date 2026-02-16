مكتب سلام: إخلاء 21 مبنى متصدعًا في طرابلس ومغادرة 229 عائلة وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية

قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام في بيان له الاثنين: “تنفيذًا لتعليمات الرئيس سلام، تتواصل الإجراءات الميدانية والإدارية وفق الخطة المتكاملة الهادفة لحماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة”.

وأضاف البيان “تم حتى اليوم في 16 شباط إخلاء 21 مبنى متصدعًا في طرابلس، ومغادرة 229 عائلة هذه المباني المتصدعة، وتأمين مراكز إيواء مؤقتة لكل العائلات التي طالبت بذلك وعددها 64 عائلة، وبدء أعمال تدعيم 9 أبنية قابلة للتدعيم وفق التقارير الفنية”.

وتابع البيان “كما تم إدراج واستفادة كل العائلات من برنامجي أمان لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، بما يضمن استمرارية الدعم الاجتماعي لهذه العائلات، وبرنامج التغطية الصحية لدى وزارة الصحة العامة، مع تأكيد كل الجهات المعنية المتابعة اليومية المستمرة لضمان التنفيذ السريع والدقيق لهذه المقررات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام