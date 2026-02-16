العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية.. شهيدان في حانين وطلوسة

يواصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية في خرق فاضح لإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان والقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، استشهد الشاب محمد تحسين حسين قشاقش صباح الاثنين عندما استهدفته مسيّرة إسرائيلية معادية بغارة أمام منزله في بلدته حانين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

من جهة ثانية، أفاد مراسل قناة المنار مساء الاثنين أن “الطيران المسيّر المعادي استهدف سيارة مركونة في محيط منزل سكني في بلدة طلوسة جنوبي لبنان”.

بدورها، أفادت وزارة الصحة اللبنانية “باستشهاد مواطنين اثنين في غارتين شنهما طيران العدو الإسرائيلي على فان في بلدة حانين وسيارة في بلدة طلوسة جنوب لبنان”.

وفي اعتداء آخر، دمّرت قوات العدو فجر الاثنين أحد المنازل بين بلدتي عيتا الشعب ورامية، عبر عملية تفجير نفّذتها أثناء توغّلها في المنطقة.

وفي سياق آخر، أفاد مراسل المنار في جنوب لبنان أن “مسيّرة معادية استهدفت محيط جرافة في بلدة معروب”.

وفي إطار آخر، لفت مراسل المنار إلى أنه “في إطار العمل على الحدّ من التوغلات الإسرائيلية عزز الجيش اللبناني انتشاره بعدد من النقاط قرب الحدود في بلدة كفركلا”، وأوضح أن “هذه الخطوة تأتي بعد ارتفاع عدد المنازل التي فجّرها العدو في البلدة في أعقاب عمليات التسلل التي ينفذها خلال ساعات الليل والفجر”.

كما أفاد مراسل المنار أن “مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة راميا بعدد من القذائف”.

وأضاف مراسلنا أن “مدفعية العدو استهدفت المنطقة الواقعة بين بيت ليف وراميا بعدد من القذائف”.

المصدر: موقع المنار