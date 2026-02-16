الجيش اللبناني ينتشر بعدد من النقاط قرب الحدود في إطار العمل على الحدّ من التوغلات الإسرائيلية

في إطار العمل على الحدّ من التوغلات الإسرائيلية عزز الجيش اللبناني انتشاره بعدد من النقاط قرب الحدود في بلدة كفركلا تأتي هذه الخطوة بعد ارتفاع عدد المنازل التي فجرها العدو في البلدة في أعقاب عمليات التسلل التي ينفذها خلال ساعات الليل والفجر، وبعد الموقع الذي استحدثه في “خلة المحافر” في بلدة عديسة مقابل بوابة الجدار الحدودي في “مسكاف عام ” استحدث الجيش اللبناني نقطة جديدة مقابل الموقع الاسرائيلي المستحدث في منطقة التحفظ جنوب البلدة.

أفاد مراسلنا بأن الجيش اللبناني شرع في إعادة تحصين موقعه السابق على تلة “الحدب” في بلدة عيتا الشعب على الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك عقب توالي عمليات التوغل الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وأوضح المراسل أن وحدات الجيش بدأت بصيانة الطريق المؤدي إلى التلة تمهيداً لإعادة تمركز قواتها في الموقع خلال الساعات القادمة، بما يضمن تعزيز السيطرة على المنطقة وحماية الحدود اللبنانية.

المصدر: موقع المنار