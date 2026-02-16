إيران: حرس الثورة يجري مناورات بحرية استراتيجية في مضيق هرمز

أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، تحت إشراف ومتابعة ميدانية من قائد قوات الحرس اللواء محمد باكبور، عن تنفيذ مناورات بحرية في منطقة مضيق هرمز الاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز جاهزية الوحدات العملياتية ومراجعة خطط الأمن البحري للحرس.

ومناورات “السيطرة الذكية على مضيق هرمز” تهدف إلى اختبار قدرة القوات البحرية الإيرانية على التعامل مع أي تهديدات أمنية أو عسكرية محتملة، ومراجعة سيناريوهات العمليات المضادة للهجمات، بالإضافة إلى الاستفادة من المزايا الجيوسياسية للحرس في الخليج الفارسي وبحر عمان.

وأشارت المصادر إلى أن التدريبات تركز على الرد السريع والحاسم والشامل من قبل القوات العملياتية على أي مخططات معادية للأمن في المجال البحري، مؤكدة أن المناورات تمثل جزءًا من خطة الحرس لتعزيز قدراته الاستخباراتية والعملياتية في المنطقة.

ويشرف القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على هذه المناورات، في خطوة تؤكد استمرار إيران في تعزيز جاهزيتها البحرية وحماية مصالحها الاستراتيجية في مضيق هرمز.

المصدر: وكالة الانباء الايرانية