الجيش اللبناني يعيد تمركز قواته على تلة “الحدب” في عيتا الشعب

أفاد مراسلنا بأن الجيش اللبناني شرع في إعادة تحصين موقعه السابق على تلة “الحدب” في بلدة عيتا الشعب على الحدود مع فلسطين المحتلة، وذلك عقب توالي عمليات التوغل الإسرائيلية خلال الأيام الماضية.

وأوضح المراسل أن وحدات الجيش بدأت بصيانة الطريق المؤدي إلى التلة تمهيداً لإعادة تمركز قواتها في الموقع خلال الساعات القادمة، بما يضمن تعزيز السيطرة على المنطقة وحماية الحدود اللبنانية.

ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة للجيش لتعزيز انتشار قواته على الشريط الحدودي، ومواجهة أي محاولات خرق من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في ظل حرص المؤسسة العسكرية على الثبات والسيطرة الكاملة على المواقع الاستراتيجية الحدودية.

وأكدت المصادر أن الجيش سيستمر في تعزيز تحصيناته ومراقبة المنطقة، بما يضمن حماية المدنيين وفرض الأمن والاستقرار في هذه المناطق الحساسة.



المصدر: موقع المنار