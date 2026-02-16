قائد الجيش اللبناني يشارك في مؤتمر ميونيخ ويبحث دعم المؤسسة العسكرية واستمرار الخروق الإسرائيلية

شارك قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، في مؤتمر ميونيخ للأمن الثاني والستين الذي أقيم في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من 13 إلى 15 فبراير 2026. وحضر المؤتمر عدد من رؤساء الدول والوزراء والدبلوماسيين وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من مختلف الدول، حيث تركزت المناقشات على قضايا السلام الدولي، الأمن والدفاع، النزاعات الإقليمية، وأحدث التقنيات العسكرية والأمنية.

وعلى هامش المؤتمر عقد العماد هيكل سلسلة لقاءات ثنائية مع مسؤولين ودبلوماسيين كبار منهم Gen Carsten Breuer رئيس أركان الدفاع الألماني، وAir Chief Marshal Sir Richard Knighton رئيس أركان الدفاع البريطاني، وGen Luciano Portolano رئيس أركان الدفاع الإيطالي، وGen Onno Eichelsheim رئيس أركان الدفاع الهولندي، وField Marshal Syed Asim Munir قائد قوات الدفاع الباكستانية، وAdmiral Giuseppe Cavo Dragone رئيس اللجنة العسكرية في الناتو، إضافة إلى ممثل الناتو الخاص Javier Colomina ومستشار الرئيس الأميركي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط مسعد بولس والمستشار الديبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش.

تركزت المباحثات على آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وعرض العماد هيكل سبل تعزيز التعاون العسكري ودعم المؤسسة العسكرية اللبنانية، بالإضافة إلى تعزيز قدراتها لمواجهة التحديات في المرحلة الراهنة، في ظل الوضع الداخلي اللبناني الحساس واستمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام