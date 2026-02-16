الموسوي لإذاعة النور: ذكرى الشهداء تثبت قوة المقاومة وتستدعي تعزيز سيادة لبنان

أكّد رئيس هيئة الإعلام في حزب الله النائب الدكتور إبراهيم الموسوي في حديث لإذاعة النور، أنّ ذكرى القادة الشهداء تشكّل مناسبة عظيمة لتجسيد الانتصارات والإنجازات للمقاومة، مُضيفًا أن المقاومة انطلقت من الإيمان والتزام الحق، وأن ثباتها على هذا المسار يُقدّم نموذجًا للعالم كله.

وشدّد الموسوي على إخلاص المقاومة لمبادئها وجمهورها، ما ساهم في خلق وعي متقدّم لدى الشعب اللبناني، مؤكّدًا أنّ حزب الله أثبت أنه “حزب ولّاد” وأن المقاومة تنهض دائمًا لتقدّم النصر.

وفيما يخص الوضع الداخلي، اعتبر الموسوي أنّ لبنان يمرّ بلحظة وجودية ومصيرية، داعيًا إلى ردم نقاط الضعف وتعزيز مرتكزات القوة، مؤكدًا أنّ الدولة اللبنانية يجب أن تثبت موقفها رغم الضغوط السياسية، وأن الجميع مدعو للتمسّك بالمقاومة وعدم تقديم المزيد من التنازلات.

وأشار الموسوي إلى أن لبنان ليس ضعيفًا وأن الاستثمار بالوحدة الوطنية هو السبيل لحفظ السيادة، مؤكدًا أن المقاومة لا تنهزم طالما أن الناس تقرّ بخياراتها، وأنها تمثّل ثروة وطنية للبنان.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، بيّن الموسوي أنّ نبيه بري أعطى إشارة البدء، وأن حزب الله يتعامل مع الانتخابات على أنها حاصلة بالتعاون مع حركة أمل، مؤكّدًا على آمال كبيرة معلّقة على هيئة الإعلام لتعزيز الوعي والقيم الوطنية.

المصدر: إذاعة النور