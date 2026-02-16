الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 شبّان في ريف القنيطرة السوري

أفادت مصادر إعلامية سورية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت مداهمات صباح الاثنين في ريف القنيطرة، وأسفرت عن اعتقال ثلاثة شبان من منازلهم في بلدتي غدير البستان وجباثا الخشب، قبل انسحابها إلى مواقعها في الجولان السوري المحتل.

وجاءت عمليات الاعتقال ضمن سلسلة من الاقتحامات التي شملت تفتيش المنازل عند الفجر، في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية على الرغم من البيان المشترك الصادر في الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وكيان العدو الاسرائيلي وسوريا، والذي أعلن عن تفاهمات لتعزيز “الأمن والاستقرار” بعد اجتماع عُقد في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال يوم الأحد الماضي ثلاثة شبان آخرين من قرية بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي أثناء رعيهم للمواشي، ما يعكس استمرار سياسة الاعتقالات والمداهمات رغم التفاهمات الرسمية.

وتأتي هذه الانتهاكات ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق القنيطرة، ما يزيد من التوتر في المنطقة الحدودية مع الجولان المحتل.

المصدر: الاخبارية السورية