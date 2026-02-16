بخاخ أنفي يقي من جميع أنواع الإنفلونزا

نجح علماء في تطوير بخاخ للأنف يتميز بالأمان والفعالية في الوقاية من سلالات الإنفلونزا المتعددة، في تطور علمي قد يمهد الطريق لابتكار إستراتيجيات جديدة لمواجهة تفشي الإنفلونزا الموسمية.

وعلى رغم تطور اللقاحات فإن الإنفلونزا الموسمية لا تزال تودي بحياة ما يصل إلى 646 ألف شخص سنوياً، وتظهر سلالات جديدة من الفيروس باستمرار، مما يجعل الأجيال السابقة من اللقاحات أقل فعالية، في حين تمثل المتحورات الأحدث تهديدات محتملة بحدوث جوائح.

وفي هذا السياق سعى الباحثون إلى استكشاف إستراتيجيات وقائية مختلفة لحماية الناس من الإنفلونزا، بما في ذلك العلاجات المعتمدة على الأجسام المضادة، لكن معظم هذه العلاجات التي تُعطى عبر الحقن لا تحفز إنتاج كميات كبيرة من الأجسام المضادة في المناطق المخاطية مثل الأنف، وفي هذا الإطار طوّر علماء من كلية “هارفارد تي إتش تشان” للصحة العامة الجسم المضاد “CR9114” المضاد للإنفلونزا، والذي يمكن إعطاؤه عبر الأنف.

وأظهرت تجربة سريرية في مرحلة باكرة أن هذه الأجسام المضادة عند رشها في أنوف متطوعين أصحاء ترتبط بالفيروس وتعمل على تحييده، وأيضاً وجد الباحثون في تجربتين شملتا 143 مشاركاً، أن بخاخ الأجسام المضادة آمن ويتحمله الجسم البشري بصورة جيدة.

وفي الدراسة التي نُشرت في مجلة “ساينس ترانسليشنال ميديسن” Science Translational Medicine، كتب العلماء أن “(CR9114) المُعطى من طريق الأنف كان آمناً وجيد التحمل ضمن جميع الجرعات وجداول الإعطاء”، مشيرين إلى أن “هذه البيانات ترسي الأساس لدراسات الفعالية لدى البشر، وتدل على أن (CR9114) المُعطى عبر الأنف قد يمثل وسيلة وقاية مناعية فعالة ضد فيروس الإنفلونزا”.

وأيضاً اُختبر البخاخ التجريبي على قرود المكاك بجرعات وجداول زمنية مختلفة، وبينما أدى إلى تراكم الأجسام المضادة في الأنف، حيث يبدأ الفيروس غزوه، لاحظ الباحثون أن هذه الأجسام تتحلل خلال ثلاث ساعات.

ووجد الباحثون إلى أن البخاخ وافر أفضل مستويات الحماية ضد نوعي الإنفلونزا (أ) و(ب) عند استخدامه مرتين يومياً، وكتب العلماء أن “إعطاء (CR9114) مرتين يومياً وافر حماية للرئيسيات غير البشرية ضد تحدي فيروس الإنفلونزا، باستخدام التركيبة والجهاز نفسيهما المستخدمين لدى البشر”، وتبيّن أن الأجسام المضادة المستخلصة من أنوف المتطوعين الذين تلقّوا البخاخ ترتبط بفيروسَي الإنفلونزا (أ) و(ب) في مزارع مخبرية، وهو ما يثبت امتلاكها قدرة على تحييد الفيروس.

ويقول العلماء إن هذه الأجسام المضادة يمكن إعطاؤها ذاتياً عبر بخاخات الأنف، وهو ما يوافر وسيلة لنشر الوقاية بسرعة أكبر خلال المراحل الباكرة من تفشي الإنفلونزا، بينما يرى خبراء أن إعطاء الأجسام المضادة عبر الأنف قد يكمّل دور اللقاحات خلال تفشي الإنفلونزا.

وقالت اختصاصية علم المناعة في “معهد مالاغان للبحوث الطبية” في نيوزيلندا، إيزابيل مونتغمري، إن “الميزة الأساس في إعطاء الأجسام المضادة عبر الأنف أنه يحقق مستويات مرتفعة منها في الموضع نفسه الذي يدخل منه الفيروس، وبجرعات أصغر بكثير من العلاجات الوريدية، ومع ذلك تُزال الأجسام المضادة سريعاً من سطح الأنف”.

وأضافت مونتغمري التي لم تكن طرفاً في الدراسة “هذا يعني أن هذا الأسلوب لن يحل محل التطعيم، لكنه قد يوافر حماية قصيرة الأمد في حال حدوث جائحة، ولا سيما للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل العاملين في قطاع الرعاية الصحية”.

المصدر: الاندبندنت