    عربي وإقليمي

    حماس: جريمة أمن السلطة في طمون نقطة سوداء تضاف إلى سجلها

      أكدت حركة حماس أن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة أمن السلطة في بلدة طمون، وأسفرت عن استشهاد الطفل يزن سمارة، نجل المطارد للاحتلال سامر سمارة، وإصابة شقيقته الطفلة بجراح خطيرة في الرأس إثر إطلاق النار المباشر على المركبة التي كانا يستقلانها، تمثل نقطة سوداء جديدة تُضاف إلى سجل تلك الأجهزة التي تواصل الاستقواء على أبناء شعبنا بدلاً من حمايتهم وصون أمنهم.

      وذكرت الحركة أنها تنعى الشهيد وتشدّد على أن هذه الجريمة تعكس خطورة السياسات القمعية التي تمارسها أجهزة السلطة من خلال ملاحقة أبناء شعبنا، في وقت تتعرض فيه قضيتنا لهجمة غير مسبوقة من قبل الاحتلال ومستوطنيه في مختلف مناطق الضفة الغربية.

      وحذرت حركة حماس من تداعيات استمرار هذا النهج الخطير على النسيج الوطني، وحملت قيادة السلطة المسؤولية الكاملة عن عواقب هذه الجرائم وتبعاتها.

      وطالبت الحركة بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، مؤكدة أن دماء أبناء شعبنا أمانة في أعناق الجميع، ولا يمكن القبول بسفكها تحت أي مبرر، ودعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال ملاحقة أبناء شعبنا، والعمل الجاد على تعزيز الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف في مواجهة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

      المصدر: موقع حركة حماس

