الرئيس بري لـ«الشرق الأوسط»: خطة بإيعاز من جهة ما لمنع الاستحقاق النيابي

أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط رفضه واستغرابه لجواب «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل اللبنانية بشأن سؤال وزير الداخلية والبلديات، العميد أحمد الحجار، حول اقتراع المغتربين اللبنانيين المقيمين في الخارج وحقهم الاقتراع من مقر إقامتهم للـ128 نائباً.

وأشار بري إلى أنها “المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلاً من السهر على تطبيقه، ولا يمكن القفز فوقه باستشارة غير ملزمة، وأن الجواب الذي صدر عن الهيئة ينم عن وجود خطة تمنع إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، وأن صدوره جاء بإيعاز من جهة ما»، من دون أن يسميها.

وأكد بري أن جواب هيئة التشريع «لم يأتِ من فراغ، ولا يُركّب على قوس قزح، وإنما جاء بإيعاز من جهة تُخطط سلفاً لوقف الانتخابات ومنع إجرائها في موعدها، والتي يجب أن تتم على أساس قانون الانتخاب النافذ».

ولفت بري إلى أنه افتتح شخصياً الترشُّح للانتخابات النيابية قناعةً منه بـ«ضرورة قطع الطريق على كل ما يُقال ويُشاع بأنني أحبذ التمديد للبرلمان، بذريعة أن حركة (أمل) أخذت تتراجع شعبياً، وأن لا مصلحة لنا بإجرائها، لكن نحن قررنا الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، كونها وحدها تحمل الرد على كل هذه الأقاويل والرغبات».

وأضاف: «كنت، وما زلت، أصر على إتمام الانتخابات في موعدها، وأن تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها بتسهيل إنجازها بدلاً من أن يضع البعض العراقيل في وجهها».

وردت هيئة الاستشارات في وزارة العدل على استفسار وزير الداخلية أحمد الحجار بشأن آلية اقتراع المغتربين، في ظل تعذّر تطبيق الدائرة 16.

وبحسب المعلومات، جاء جواب الهيئة متحفظاً حيال مسألة إلغاء الدائرة 16 من دون صدور تشريع عن مجلس النواب أو من دون تطبيقها عبر مراسيم تنظيمية.

ورداً بشكل مباشر على سؤال الوزارة، أكدت الهيئة حق اللبنانيين المنتشرين في الاقتراع من الخارج ضمن الدوائر الانتخابية الـ15، كما جرى في الدورة السابقة.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط