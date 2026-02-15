الأحد   
    عراقجي يتوجه إلى جنيف لعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع امريكا

      غادر وزير الخارجية عباس عراقجي، على رأس وفد دبلوماسي ومتخصص، ليل الأحد طهران متوجهاً إلى جنيف، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، وإجراء مشاورات دبلوماسية.

      ومن المقرر أن تُعقد المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة ومساعٍ حميدة من سلطنة عُمان، يوم غد الثلاثاء 16 شباط/فبراير 2026.

      كما سيجري وزير الخارجية الإيراني، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع وزير خارجية عُمان، والمدير العام لـالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين المعتمدين لدى سويسرا.

      المصدر: وكالة ارنا

      سويسرا تؤكد إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل

      مادة سامة تهزّ سوق حليب الأطفال.. الصين تتحرك وتحقيقات تمتد إلى أوروبا

      مسيرات مليونية في طهران وسائر المحافظات إحياءً للذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية

