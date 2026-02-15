عراقجي يتوجه إلى جنيف لعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع امريكا

غادر وزير الخارجية عباس عراقجي، على رأس وفد دبلوماسي ومتخصص، ليل الأحد طهران متوجهاً إلى جنيف، لعقد الجولة الثانية من المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، وإجراء مشاورات دبلوماسية.

ومن المقرر أن تُعقد المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة ومساعٍ حميدة من سلطنة عُمان، يوم غد الثلاثاء 16 شباط/فبراير 2026.

كما سيجري وزير الخارجية الإيراني، خلال هذه الزيارة، مباحثات مع وزير خارجية عُمان، والمدير العام لـالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين المعتمدين لدى سويسرا.

المصدر: وكالة ارنا