الشيخ القطان: الاعتداءات الإسرائيلية لن تكسر إرادة الناس أو تسقط خيار المقاومة

رأى رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان أن “شهر رمضان المبارك هو شهر الصبر والثبات والانتصارات”، داعيًا إلى “عدم نسيان المظلومين والمجاهدين في ساحات المواجهة”.

وقال الشيخ القطان في حديث له الأحد إن “علينا أن ندعو لإخواننا المجاهدين في كل مكان، في فلسطين المحتلة، في لبنان، في غزة هاشم، في اليمن، وفي كل أرض يوجد فيها من يجاهد في سبيل الله، وأن نسأل الله أن ينصرهم، ويثبّت أقدامهم، ويسدّد رميهم، ويجعلهم من المنصورين عنده”.

وأكد الشيخ القطان أن “الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، والدمار الواسع الذي طال منازل المواطنين، لا سيما في جنوب لبنان ومناطق من البقاع، لن تنجح في كسر إرادة الناس أو إسقاط خيار المقاومة”، وتابع أن “هذا العدو قد يحتل أرضًا، وقد يدمّر بيوتًا، لكنه لن يستطيع أن يُركع المؤمنين الصابرين، ولن تقوم له قائمة في بلادنا بإذن الله”، وتابع: “هو كيان قائم على الظلم، ومن كان ظالمًا فهو ضعيف، لأنه ليس مع الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام