مستوطنون يقطعون طرقات في شمال حيفاً احتجاجاً على مشروع لاقامة مطار في المنطقة

قطع المستوطنون الصهاينة في منطقة وادي يزرعيل شمال حيفا المحتلة عددا من الطرقات الرئيسية احتجاجا على مشروع حكومة الاحتلال لبناء مطار في مستوطنة رامات دافيد وما قد يسببه من اضرار على البئية والبنية التحتية.

وقادت الاجتحاج جهاتٌ من بينها المجلس الإقليمي لوادي يزرعيل، ومجدو، وكريات طيفون، ورامات يشاي، وتجمعات استيطانية اخرى تطالب بان يكون انشاء المطار الإضافي في منطقة النقب فقط.

ويحاول الاحتلال زيادة عدد مطاراته تلافيا للازمة التي وقع بها مع اقفال مطارات رئيسية منها مطار بن غوريون خلال الحرب الاخيرة مع ايران وايضا ابان الاسناد اليمني لغزة.

المصدر: موقع المنار