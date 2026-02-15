سويسرا تؤكد إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السويسرية بيير غوبيه لوكالة “تاس” أن سلطنة عمان ستنظم الأسبوع المقبل محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.

وأشار غوبيه إلى أن “وزارة الخارجية السويسرية على اتصال مع الأطراف وتجدد التأكيد على استعدادها لدعم أي مبادرة دبلوماسية تهدف إلى خفض التصعيد في النزاع.

وأكد وزير الخارجية السويسرية أن سلطنة عمان ستنظم محادثات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الأسبوع المقبل”.

وشدد غوبيه على أن بلاده “ترحب بهذه المحادثات وتدعمها”. وأضاف أن سويسرا مستعدة “في أي وقت لتقديم مساعيها الحميدة لتسهيل الحوار” بين واشنطن وطهران.

وقالت مصادر مطلعة في وقت سابق لموقع “أكسيوس” إن الفريق الأمريكي في المحادثات سيضم كبير مستشاري ترامب جاريد كوشنر ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف.

وقال مسؤول أمريكي أن المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف تحدث في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى وزير الخارجية العماني وقدم له العديد من الرسائل المتعلقة بالمحادثات النووية لإعطائها إلى الإيرانيين.

ومن المتوقع أن يقود الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي.

ومن المتوقع أيضا أن يحضر وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي كوسيط بين الطرفين.

وأعد وزير الخارجية العماني وثيقة بناء على مكالمته مع ويتكوف وأعطاها إلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي زار مسقط يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالة تاس الروسية