    لبنان

    سلسلة غارات صهيونية استهدفت عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي

      شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي،مساء اليوم، اعتداء صهيونيا مثّل بسلسلة غارات جوية .

      وفي السياق، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة بصليا، والمنطقة الواقعة بين حومين الفوقا ودير الزهراني، إضافة إلى مرتفعات جبل الريحان في جنوب لبنان.

      وفي السياق ذاته، طالت غارات إسرائيلية معادية منطقة الجبور وجبل الريحان، فيما تعرّضت أطراف بلدة عيترون لرشقات رشاشة مصدرها موقع المالكية الحدودي.

      وأفاد مراسلنا بأن محلّقة إسرائيلية معادية من نوع “كواد كوبتر” أقدمت على تفجير أحد المنازل في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل.

      المصدر: موقع المنار

