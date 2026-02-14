“أمل” أحيت ذكرى شهيدها فروخ في عنقون وحميد دعا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها



أحيت حركة “أمل” وكشافة الرسالة الإسلامية واهالي بلدة عنقون، الذكرى السنوية لشهيد الحركة حسن فروخ (ساجد )، باحتفال أقيم في النادي الحسيني للبلدة، بحضور عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أيوب حميد وقيادات حركية وكشفية وحزبية وحشد من ابناء البلدة وقرى الجوار.

استهل حميد كلمته بالحديث عن مزايا فروخ وتضحياته. وقال: “ما قامت به مجموعة من المستوطنين الاسرائيليين من اعتداء وتجاوز للحدود في بلدة يارون هو مؤشر للمشروع التوسعي الاسرائيلي وترجمة لأحلام قديمة للإقامة فوق أرضنا، ونذكر بما حذر منه سماحة الإمام السيد موسى الصدر بأن إسرائيل سوف تسعى لإقامة مستوطنات في الجنوب، وبأن تصدي ابناء الجنوب لتلك المحاولات في الطيبة ورب ثلاثين في سبيعينات القرن الماضي اسقط ذلك المشروع”.

واعتبر ان “زيارة الحكومة ورئيسها للجنوب يجب ان تكون فرصة لتأسيس مرحلة يشعر فيها ابناء الجنوب بالاهتمام بهم وبأرضهم وأن يلمسوا بأن الجنوب محمي وسيادته مصانة لا تتجاوزها طائرات الاحتلال الإسرائيلي ولا يتجاوز أرضه جنود الاحتلال لتدمير المنازل وخطف أبناء القرى واغتيال الناس على الطرقات، لتكن تلك فرصة يشهر من خلالها أبناء الجنوب بأنهم يتكئون على صخرة صلبة وقوية وبالتالي يشعر من خلالها أبناء القرى الحدودية بالأمان والاستقرار”.

وسأل: “لماذا المناكفات الداخلية والتنابذ بالشعارات والحرب الإعلامية التي تباعد بين الناس وتمنعهم من أن يكونوا خلف وطنهم؟ وطنهم الذي كان الإمام الصدر والرئيس نبيه بري دعاة بأن يكون الجميع في خدمته وأن يكون الحوار هو الفرصة الوحيدة التي من خلالها نحمي الأرض ونحررها ونمنع تفتيتها بعيداً عن المناخات الطائفية والمذهبية والعرقية”.

ودعا الحكومة إلى “الالتزام بما ألزمت نفسها به لجهة حفظ حقوق المتقاعدين العسكريين والمدنيين وأن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، وذلك من خلال إقرار ما هو مدرج على جدول أعمال جلسة الحكومة في هذا الإطار، ونأمل أن تكون هناك ترجمة حقيقية لما التزمت به الحكومة ويكون ذلك بداية لتصحيح الواقع والظروف التي مررنا بها على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمعشية”.

وكان الاحتفال استهل بآي من القرآن الكريم للمقرئ حسين فرحات ومجلس عزاء للسيد نصرات قشاقش.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام