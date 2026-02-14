تقرير مصور | البقاع الغربي يحتفل بولادة الإمام المهدي (عج) بفعاليات دينية وثقافية

أحيا أبناء البقاع الغربي ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) بأنشطة جمعت بين العبادة والثقافة، والفرح بالرسالة، في بلدات مثل ميدون، يحمر، لبايا، الدلافة، زلايا، قليا ومشغرة. تنوّعت الفعاليات بين لقاءات ثقافية، مسابقات مهدوية، أناشيد دينية، وبرامج تفاعلية لجميع الفئات العمرية، وشارك فيها أفواج كشافة الإمام المهدي والهيئات النسائية التي أقامت احتفالات ومحافل قرآنية، ما حول الولادة المباركة إلى مساحة من الدعاء والفرح والعطاء، مؤكدين استمرار مسيرة انتظار الإمام المهدي (عج) حتى الظهور الشريف.

تقرير: ماهر قمر

المصدر: موقع المنار