الفوعاني خلال لقاء اغترابي: متمسكون بحق المغتربين في المشاركة في الانتخابات وفقا للقانون النافذ

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة “أمل” الدكتور مصطفى الفوعاني “تمسك الحركة بضمان مشاركة المغتربين في الانتخابات النيابية المقبلة، عبر اقتراعهم في الدائرة ١٦ وفقا للقانون النافذ”.

كلام الفوعاني جاء خلال لقاء اغترابي مع كوادر حركة “أمل” في أفريقيا، بحضور المسؤول التنظيمي المركزي يوسف جابر ومسؤول العلاقات الخارجية والمغتربين الدكتور علي حايك، وأكد خلاله قطع الطريق امام المشككين باجراء الانتخابات في مواعيدها، مطالبا بالاسراع بأخذ الاجراءات اللازمة للعملية الانتخابية في الدائرة ١٦.

وفي السياق عينه، أكد الفوعاني أنّ “ترشّح رئيس مجلس النواب نبيه بري يشكل قطعا للطريق أمام كلّ المشكّكين بضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري”، مؤكّدا أنّ هذا الترشّح “يترجم عمليًا الالتزام الصريح بالاستحقاق الانتخابي، ويؤسس لمرحلة سياسية تقوم على احترام الدستور وتحصين الحياة الديمقراطية ومنع أي محاولة لتعطيل المسار الدستوري تحت أي ذريعة كانت”.

واكد الفوعاني “تمسك حركة أمل بحقوق المودعين والدفاع عنهم وضمان حقهم القانوني باستعادة أموالهم وعدم المس بها أو تجاوزها”.

كما طالب الدول الراعية الى اتفاق وقق اطلاق النار ب “التدخل السريع للجم العدوانية الإسرائيلية الإجرامية التي تستبيح الوطن وتقتل الاطفال وتدمر البيوت وتحاول كسر إرادة الشعب المتمسك بأرضه ووطنه والذي يدفع غاليا ثمن وطنيته ودفاعه عن كل لبنان”، مطالبا الحكومة ب “ايفاء وعودها بالاعمار وتأمين سبل عودة الجنوبيين الى قراهم وبلداتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام