الاجتماع الدوري للجنة محافظة الجنوب في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية

عقدت لجنة محافظة الجنوب في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية في لبنان اجتماعها الدوري، في حضور رئيس اللقاء جهاد بلوق، حيث تم خلال الاجتماع عرض نتائج الاتصالات التي تمت مع وزير الزراعة ووزير الصحة والمدير العام لوزارة الاقتصاد، المدير العام وزارة للصناعة، بخصوص الاجراءات اللازم تنفيذها لمراقبة سلامة الغذاء والدعوة إلى ضرورة اجتماع الوزارات المعنية للتعاون والتنسيق فيما بينها لحماية المواطنين والعمل على دعم الإنتاج المحلي في مواجهة ما يُعرف بـ”المستحضر الغذائي” المتداول في الأسواق ومكافحة الغش

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقاء مصلحة الاقتصاد في الجنوب وتكليف المهندس واصف رحيل بتنسيق هذا اللقاء. كما تقرر العمل على تنظيم لقاءات إضافية مع مصلحة الأبحاث العلمية والمشروع الأخضر، وتم تكليف المهندس محمود مراد بهذه المهمة.

من جهة أخرى، طُلب من نقابة النحالين متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الجلسة السابقة للجنة النحالين التي عقدت قبل أيام في مدينة صور لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق مع اتحادات البلديات والبلديات والنقابات والتعاونيات المعنية لترشيد استخدام المبيدات العشبية والأدوية حفاظًا على الثروة النحلية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تحديد موعد دوري ثابت لانعقاد الاجتماعات المقبلة لضمان استمرارية المتابعة والتنسيق على ان يدعى اليها مصلحة الزراعة والأبحاث العلمية والمشروع الأخضر وممثل عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وكذلك تم الاتفاق على ضرورة تعزيز اللجنة بخبرات من كافة الاختصاصات الزراعية.

المصدر: الوكالة الوطنية