كشافة البيئة نظمت دورة تدريبية في مجال الدفاع عن النفس

نظمت جمعية “كشاف البيئة في لبنان”، دورة تدريبية في مجال الدفاع عن النفس ضمن حملة “ضد عنف الأطفال”، بالتعاون مع “الجمعية النسائية الخيرية العالمية للمتكلمين باللغة الروسية في لبنان” وسفارة الإتحاد الروسي في لبنان ومركز “ريسيمين آيو اكيتسو للتعاون الدولي”، في القاعة المغلقة للأرض المقدسة في الميناء طرابلس، شارك فيها 26 مرشدة وجوال من منتسبي الجمعية.

وقالت في بيان: “إن هدف الدورة تعليم الأفراد آليات وأساليب حماية أنفسهم من المخاطر، وقد شملت أساسيات الفنون القتالية، التقنيات المتقدمة، التكتيكات، والتدريب الذهني والنفسي لتعزيز الثقة بالنفس والوعي بالمحيط. كجزء من تدريب شامل يغطي جوانب بدنية وذهنية لتعزيز مهارات الحياة”.

المصدر: الوكالة الوطنية