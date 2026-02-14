السبت   
    دولي

    رويترز: ويتكوف وكوشنير يعقدان اجتماعا مع مسؤولين إيرانيين في جنيف الثلاثاء

      أفادت وكالة رويترز بأن وفدا أمريكيا يعتزم إجراء مشاورات دبلوماسية حول إيران وأوكرانيا في مدينة جنيف يوم الثلاثاء المقبل.

      ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، ورجل الأعمال جاريد كوشنر سيعقدان الثلاثاء اجتماعا ثنائيا مع مسؤولين إيرانيين.

      يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارة بلاده تواجه تعاملا “صعبا” مع إيران في المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق نووي.

      اجتماع جنيف يأتي بعد محادثات عقدها دبلوماسيون أمريكيون وإيرانيون في سلطنة عمان الأسبوع الماضي في محاولة لإحياء المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.

      المصدر: وكالة رويترز

      ماكغريغور: أوكرانيا تكبدت هزيمة عسكرية في النزاع الجاري مع روسيا

      تعثر في الكونغرس يهدد بإغلاق وزارة الأمن الداخلي الأمريكية

      تقرير مصور | وسط تحريض نتنياهو لترامب ضد إيران… حيفا تنتظر إعادة الإعمار

