    تقارير مصورة

    السيدة نعمت عون تتفقد دار الأيتام الإسلامية وتنوّه بجهود المؤسسات الاجتماعية

    نوّهت نعمت عون بالجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الاجتماعية والخيرية لتوفير أفضل رعاية للمحتاجين، لا سيما دار الأيتام الإسلامية.

    وخلال زيارة تفقدية إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، قامت السيدة عون بزيارة مركز دار الأيتام الإسلامية الرئيسي في منطقة الطريق الجديدة، حيث تفقدت مباني الإقامة والصحة والتغذية، بالإضافة إلى المعرض الحرفي لمنتجاتهم اليدوية، واستمعت إلى التحديات التي تواجه المؤسسة، خصوصًا فيما يتعلق بذوي الإعاقة والمكتومي القيد. وأعلنت متابعة هذه المطالب من موقعها لدعم عمل المؤسسة وتحسين الخدمات المقدمة.

    المصدر: موقع المنار

