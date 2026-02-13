تقرير مصور | إحياءات حاشدة في قرى الجنوب و بيروت ابتهاجًا بذكرى ولادة صاحب العصر والزمان

بعد أسبوعٍ على ذكرى ولادة الإمام المهدي، تواصلت الاحتفالات في قرى ومدن جنوب لبنان، حيث شهدت الخيام احتفالًا حاشدًا بمشاركة رجال دين من المسلمين والمسيحيين وفعاليات وأهالٍ، وتخلله أناشيد وفقرات فنية عبّرت عن أجواء الفرح والأمل. كما أحيت معركة المناسبة باحتفال شارك فيه الوزير السابق مصطفى بيرم، وتضمن عروضًا كشفية ومسرحية.

وتوزعت الإحياءات على بلدات عدة منها برعشيت، شقراء، الصوانة، فرون، البازورية، جبال البطم، البياض، ديرعامص، قانا، الحوش، جويا ومدينة صور، حيث تنوعت الفعاليات بين أمسيات قرآنية، مسيرات كشفية، سهرات إنشادية، أنشطة مسرحية وتكريم لعوائل الشهداء.

كما واصلت كشافة الإمام المهدي برامجها في مختلف بلدات مفوضية جبل عامل الأولى، عبر زيارات ميدانية وتوزيع الحلوى وتنظيم أنشطة فنية وتربوية، لتبقى المناسبة حاضرة في القرى والساحات، جامعةً الأهالي على معاني الولاء والفرح والرجاء.



كما أحيا حزب الله بالتعاون مع كشافة الإمام المهدي ذكرى ولادة الإمام المهدي في بلدة الوردانية، باحتفال حاشد تخلله مسيرة كشفية وشعبية وتجمع في ساحة البلدة العامة برعاية الوزير السابق مصطفى بيرم، وحضور عدد من الشخصيات والفعاليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة.

وفي الضاحية الجنوبية لبيروت وزعت الفرق الإعلامية في القطاع الثالث لحزب الله الرايات والأعلام على الطرقات، فيما شهدت منطقة الصفير تجمعًا حاشدًا تحت الجسر، تفاعل فيه المحتفلون مع المنشد حجازي حجازي ضمن فقرة “سلام يا مهدي”.

كما أقيم تجمع آخر في الشياح في خيمة الإمام الحسين، تخلله كرمس ترفيهي للأطفال وأنشطة متنوعة. وفي مجمع الإمام المجتبى أقام الحزب احتفالًا حاشدًا بحضور إمام المجمع الشيخ خليل رزق وعدد من الفعاليات والشخصيات وعوائل الشهداء والجرحى، واختُتم الحدث بسحب قرعة للفائزين في المسابقة الثقافية التي أطلقت بهذه المناسبة.

