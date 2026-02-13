حاكم مصرف لبنان اجرى اجتماعات مع قضاة فرنسيين في باريس لمتابعة التحقيقات المالية

عقد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، يرافقه كبار المستشارين القانونيين، في باريس اليوم سلسلة اجتماعات مع قضاة التحقيق الفرنسيين المكلّفين بالإشراف على التحقيقات القضائية الجارية في عدد من الملفات المالية المرتبطة بمصرف لبنان خلال السنوات الماضية.

واشار بيان صادر عن مصرف لبنان الى ان” هذه التحقيقات تتناول شبهات تتعلق بأعمال اختلاس وعمولات غير مشروعة وترتيبات مالية معقّدة شملت التصرّف ببعض الأصول المالية التابعة لمصرف لبنان”.

اضاف البيان:”تندرج هذه الاجتماعات ضمن التعاون القضائي المستمر بين مصرف لبنان وقضاة التحقيق الفرنسيين، في اطار جهد دولي يشمل فرنسا وليختنشتاين وبلجيكا وألمانيا وسويسرا”.

وتشكّل هذه الجهود جزءاً أساسياً من استراتيجية مصرف لبنان لاستعادة التوازن المالي إذ يبقى استرداد الأصول وترسيخ المساءلة القانونية عنصرين جوهريين في تعزيز قدرة المصرف المركزي على الوفاء بالتزاماته، لا سيما المساهمة في تنفيذ برنامج سداد الودائع المرتقب”.

وختم بيان مصرف لبنان متوجها بالشكر إلى السلطات القضائية الفرنسية على” دعمها وتعاونها المستمرين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام